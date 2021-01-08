على خلفية اقتحام الكونغرس الاميركي.. الصدر يغرد

نشر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الخميس، تغريدة له على حسابه في تويتر بشأن حادثة اقتحام مناصري الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس، داعيا الشعب الاميركي للضغط على حكومكتهم للانسحاب من العراق.

في ادناه نسخة مصورة من التغريدة:





