فيلم “بلا مأوى” ثالث أفلام المخرج “تورج أصلاني” يستعد للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي الـ39

منصور جهاني ـ تقدم الفيلم السينمائي “بلا مأوى” من إخراج “تورج أصلاني”

وبطولة مجموعة من الممثلين الأتراك والسوريين والعراقيين وممثلين من

إقليم كردستان بطلب للحضور في مهرجان فجر السينمائي الـ39.

وبعد أن انتهت مرحلة تصوير فيلم “بلا مأوى” (بی سرزمین) Landless من

إخراج “تورج أصلاني” ومن إنتاج العراق في مدينة السليمانية وحلبتشه في

إقليم كردستان العراق، وببطولة ممثلين أتراك وسوريين وعراقيين وأكراد

تقدم بطلب للحضور في الدورة 39 من مهرجان فجر السينمائي.

واجتاز الفيلم المراحل الفنية النهائية في استوديوهات طهران وأصبح جاهزا

للمشاركة في مهرجان فجر السينمائي ال 39.

ويمثل في ثالث أفلام المخرج الايراني “تورج أصلاني”، مجموعة من الممثلين

المعروفين من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان بأربع لغات: الكردية

والتركية والعربية والفارسية.

وكان لتورج أصلاني نجاحا كبيرا في مديرا للتصوير لسنوات عديدة في العديد

من المهرجانات السينمائية، وحصد جوائز دولية مرموقة، وفيلم “بلا مأوى”

ثالث أفلامه السينمائية الطويلة بعد كل من فيلمي “حمال الذهب” Gold

Runner و “جينغو” GINKGO.

وكانت أول مشاركات فيلم “حمال الذهب” لـ أُصلاني في المهرجانات الدولية

في قسم المسابقة الرئيسية (أحداث معاصرة) New Currents في النسخة الثالثة

والعشرين بمهرجان “بوسان” Busan السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية وتم

ترشيحه لأفضل فيلم أول وثاني، وشارك الفيلم الايراني أيضا في القسم

التنافسي (سينما العالم) World Cinema في مهرجان “دهوك” Duhok للأفلام

الدولي بنسخته السابعة في إقليم كردستان العراق وحصد “تورج أصلاني” من

هذا المهرجان الكردي جائزة “مواهب جديدة” New Talent.

وشارك هذا الفيلم (حمّال الذهب) أيضا، في القسم التنافسي الرئيسي بمهرجان

“تشاتراباتي شيواجي” Chhatrapati Shivaji في الهند وحصد من هذا المهرجان

الهندي جائزة عن أفضل سيناريو لكل من “تورج أصلاني”.

يذكر ان المصور والمخرج الايراني “تورج اصلاني” من مواليد مدينة كرمانشاه

الايرانية وحاصل على شهادة في الإخراج السينمائي من جامعة الفنون الجميلة

بطهران.

وبدأ اصلاني مشواره الفني منذ نعومة اظفاره واحترف الفن منذ عام 2000

بتصوير الفيلم السينمائي الايراني “الحلم الابيض” للمخرج “حميد جبلي”

وبعد ذلك قام بتصوير أكثر من 40 فيلما سينمائيا في ايران والعراق وتركيا.

إدارة العلاقات العامة لفيلم “بلا مأوى”