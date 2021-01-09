 أبيات من قصيدة (المجرشه) للشاعر العراقي المرحوم ملا عبود الكرخي.

احمد صادق.

الشاعر الشعبي العراقي ملا عبود الكرخي. ولد في بغداد عام 1861 وتوفي عام 1946

القصيدة طويلة تصور الوضع الاجتماعي البائس للمرأة العراقية والذي هو نتاج الوضع السياسي الذي كان قائما في العهد الملكي وخاصة في زمن نوري السعيد، وحال المرأة العراقية اليوم في الطبقات الفقيرة والمتوسطة هو حالها في ذلك الزمن الماضي أو هو أقرب …..

ذبيت روحي عِلَ عالجرش

وادري الجرش ياذيها

ساعة واكسر المجرشه

والعن ابو راعيها.

ساعة واكسر المجرشه

واكصد ابو الحملة (علي) 1

واطلب امرادي واشتكي

بلجي همومي تنجلي

نار ال بكلبي موجره

يهل المروه وتصطلي

ما شفت واحد ينتخي

مَن أهل الرحم يطفيها.

ساعة واكسر المجرشه

والعن ابو اليجرش بعد

حظي يهل ودي نزل

والجايفه حظه صعد

سلمت أمري واسكتت

للي وعدني بهل الوعد

نصبر على الدنيه غصب

لِلِّحِدْ وانباريها.

ساعة واكسر المجرشه

واخلص من الضيم وقهر

واضرب البيده ابليلتي

والعن ابو فعل الدهر

عيني تشوف اشعيط ومعيط

اصبح وي حمزه الطبر

واحتيش وافتيش وجرو 2

مثرين2 صارو بيها.

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1- أبو الحملة علي: إشارة إلى حروب الإمام علي (ع) في معارك الجمل وصفين والنهروان وغيرها …..

2- شعيط ومعيط وحمزه الطبر واحتيش وافتيش وجرو هؤلاء رموز للتفاهة. يعني كل تافه وكل من هب ودب وجان حافي والفلس حصره عليه …..

3- مثرين: صارو اليوم أغنياء وأصحاب ثروات ويتحكمون بالناس.

بغداد 9/1/2021