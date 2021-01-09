افتتاح خط نقل “VIP” من وإلى مطار بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، الجمعة، عن افتتاح خط نقل “VIP” الخاص بنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي.

و قال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان إنه “استنادا لتوجيهات معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، تم افتتاح خط النقل (VIP) عبر سيارات الشركة الحديثة والخاص بنقل المسافرين من والى مطار بغداد الدولي”.

وأضاف حسين أن “هذا الخط سيوفر العديد من الخدمات التي تيسر عملية وصول المسافر من مكانه الى المطار وبالعكس بسهولة ومرونة عالية تتخللها عدم التوقف لانزال الحقائب وتمتع السيارات بمزايا عالية للامن الشخصي ونظام GPS اضافة الى نوع خاص من السيارات المستخدمة ذات المواصفات الحديثة”.