الصدر معلّقاً على “مصالحة العلا”: نأمل إخراج العراق من الصراعات الطائفية

رحّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر خلال المصالحة في القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا الأسبوع الماضي، معرباً عن أمله بأن تكون بداية لإخراج العراق من “الصراعات الطائفية”.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: “نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية وبين قطر ذات نفع علي البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق على وجه الخصوص وأن يكون ذلك بداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات الخارجية بالشأن العراقي”.

وأضاف الصدر: “ونأمل من الجميع التعاون معاً لأجل إبعاد الاحتلال والإرهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء”.