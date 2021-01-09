Posted on by

الصدر معلّقاً على “مصالحة العلا”: نأمل إخراج العراق من الصراعات الطائفية

رحّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر خلال المصالحة في القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا الأسبوع الماضي، معرباً عن أمله بأن تكون بداية لإخراج العراق من “الصراعات الطائفية”.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: “نأمل أن تكون عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية وبين قطر ذات نفع علي البلدين وعلى المنطقة عامة وعلى العراق على وجه الخصوص وأن يكون ذلك بداية لإخراج العراق من الصراعات الطائفية ولإبعاد التدخلات الخارجية بالشأن العراقي”.

وأضاف الصدر: “ونأمل من الجميع التعاون معاً لأجل إبعاد الاحتلال والإرهاب والتطبيع عن الدول العربية والإسلامية جمعاء”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close