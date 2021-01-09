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العزاوي: اشرنا الكثير من التناقضات داخل قانون الموازنة ولن يمررها …

البرلمان بدون تعديلات

 أكد الامين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، أن قانون الموازنة العامة لعام 2021، احتوى على الكثير من التناقضات والتي تستلزم تدقيق وتعديل مجلس النواب.

 وقال العزاوي في تصريحات صحفية إن قانون الموازنة يعد الأكبر من بين الموازنات للأعوام السابقة، ويحتوى على الكثير من التناقضات في ملفات عدة منها الإنفاق والعجز والتعيينات وفرض الضرائب واستحصال الديون، والايرادات، مؤكداً ان مجلس النواب لن يمرر قانون الموازنة بشكلها الحالي وسيخضعها الى الكثير من التعديلات من أجل إصلاحها.

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