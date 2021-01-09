النازحون العراقيون في سوران لا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم

أكد مدير الهجرة والمهجرين في سوران بمحافظة أربيل، اليوم الجمعة، أن حوالي 250 عائلة نازحة من وسط وجنوب العراق لا زالوا يقيمون حتى الآن في سوران ولا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم.

وقال عباس أمير لـ (باسنيوز): «وفق البيانات المتوفرة لدينا، لا يزال حوالي 250 عائلة نازحة من وسط وجنوب العراق يقيمون ضمن حدود مديريتنا والتي تشمل أقضية سوران وميرگسور وچومان ورواندز، فيما لم تقدم الحكومة العراقية أية مساعدات لهؤلاء النازحين، ورغم ذلك حتى الآن لا يفكرون بالعودة إلى مناطقهم ويشعرون هنا بالأمان».

وأضح أمير، أن سبب عدم رغبة النازحين العراقيين بالعودة إلى مناطقهم هو «استتباب الأمن والأمان في سوران، وكون أرواحهم وأموالهم مصانة ويعاملون باحترام، ويمارسون أعمالهم تماماً مثل أهالي المنطقة الأصليين، فيما أبناؤهم يعملون في المتاجر والمطاعم والمخابز وباقي الحرف والمهن، حتى أن البعض منهم تعلم اللغة الكوردية».