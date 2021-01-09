داخلية برلمان كوردستان : القوة المشتركة الخاصة بمنع الخروقات في المعابر ستكون بصلاحيات كاملة

أفاد عضو بلجنة الشؤون الداخلية في برلمان كوردستان ، اليوم الجمعة ، ان صلاحيات كاملة ستمنح للجنة الإصلاح النيابية ، والقوة المشتركة التي ستشكل من وزارتي الداخلية والبيشمركة في حكومة إقليم كوردستان لمنع الفساد أو أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية ، للقيام بعملها.

النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نزار ملاغفار ، قال ان “حكومة الإقليم مستمرة في تطبيق برنامجها الإصلاحي وقانون الإصلاحات ، وتواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الصدد “، مشيراً الى ان “هذه الإجراءات ستساهم في زيادة دخل الحكومة كما تقوي ثقة المواطنين فيها وهي محل ترحيب من قبلهم “.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان وعلى ضوء توصية من رئيس المجلس مسرور بارزاني ، وجّه خلال اجتماعه الاعتيادي ، امس الخميس ، وزارتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة مشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية للإقليم ، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء.

النائب ملاغفار ، أوضح ان تشكيل هذه القوة المشتركة للمساهمة في تنفيذ عملية الإصلاح في المعابر الحدودية ، خطوة مهمة ، وستمنح القوة الصلاحيات الكاملة للقيام بعملها ومنع أي فساد أو خروقات ومخالفات قانونية في هذه المعابر .

وتابع ، بعد تشكيل القوة المشتركة ، ستتحمل إدارة أي معبر مسؤولية عدم تنفيذ توصيات لجنة المتابعة النيابية الخاصة بعمل المعابر الحدودية والتي كانت قد شكلت في وقت سابق ، لافتاً الى ان اللجنة تقدم تقارير مفصلة لحكومة الإقليم بالسلبيات والايجابيات في عمل المعابر .