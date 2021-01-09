ديالى.. اعتراض نيابي على آلية تعيينات المحاضرين

أبدى نائبان عن محافظة ديالى، الجمعة، اعتراضهما إزاء ما وصفاه بـ”الآلية غير العادلة” التي اتخذتها اللجنة المكلفة من قبل الحكومة المحلية الخاصة باعداد قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق ديالى.

وقال النائب عبد الخالق العزاوي إنه “تم رصد الكثير من المخالفات ابرزها تهميش الاختصاصات المهمة التي تحتاجها غالبية المدارس والتركيز على اختصاصات اخرى رغم الفائض الكبير لها مثلما حدث في قضاء الخالص بعد قبول اعداد كبيرة ضمن اختصاص الرياضة وتهميش اختصاص الاجتماعيات واللغة الانكليزية والرياضيات فضلا عن قبول العديد من المتقدمين ذات المعدلات المنخفضة على حساب أصحاب المعدلات العالية رغم احقيتهم”.

من جانبه اتهم النائب احمد الجبوري اللجنة بـ”عدم الحيادية”، لانها وحسب تعبيره “خضعت للضغوطات السياسية على حساب الجانب الفني”، معربا عن اعتراضه على “الية قبول المحاضرين بعد اناطة المهام الى لجنة حكومية تتبع ادارة المحافظة وتهميش مديرية تربية ديالى رغم ان الاخيرة لديها الخبرة التامة باحتياجات جميع المحافظة”.

وقال الجبوري ان “اغلب النواب يطالبون باعادة العمل من جديد وعدم اعتماد قوائم المقبولين سيما وانها ضمت بعد الاشخاص رغم معدلاتهم الواطئة وسنوات التخرج الحديثة فيما حجبت اسماء الكثير من المستحقين رغم احقيتهم”.

وتابع الجبوري أن “الملف سيطرح امام مجلس النواب وفي حالة عدم اعادة العمل ثانية سيرفع الى هيئة النزاهة”.

يشار الى ان النائب الفني لمحافظ ديالى محمد قتيبة ترأس اللجنة التي اشرفت عن اعداد قوائم المحاضرين المجانيين والبالغ عددهم اكثر من 11 الف محاضر من المجموع الكلي البالغ اكثر من 30 الفا.