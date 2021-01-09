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  قراءة في رواية ( طيش الاحتمالات ) للاديبة زهرة الظاهري

العمل الروائي يتسم بالرصانة والمكاشفة والصراحة بالجرأة الثاقبة , في طرح جملة مفاهيم اجتماعية غير منصفة على الصعيد الميدان الاجتماعي والسياسي والديني ,  الايغال في سايكولوجية الذات والمجتمع . في كشف الاسرار الداخلية والخفية وكشفها الى العلن . في التصرف والسلوك , في النسيج المجتمع الذكوري بما يحمل عقله من ثقافة وموروثات تتلون في كل مرحلة وتغيير  . ومنطلقات المتن المتن الروائي يثير جملة من التساؤلات والتعليلات في مفاهيم الحب والخيانة الزوجية المتبادلة  . في مفاهيم العنف الاسري داخل الاسرة الواحدة , او بين الزوج والزوج . والابعد من ذلك مسألة الطيش في الازدواجية الشخصية ( الراهب والشيطان في روح وجسد  واحد ) . ومسألة الابعد حيوية في عصب الحياة العامة , ماذا احدثته من تغيير ثورة الياسمين في ( تونس ) وماهي ثمارها  وما قدمته للوطن ؟  . هذه المنطلقات تناولها المتن الروائي في صيرورة الطيش والازدواجية . والغور في المستجدات التي احدثتها ثورة تونس  وما حصة الوطن من التغيير . هذه الاشياء الحيوية تناولتها احداث المتن الروائي . لكن العنوان للرواية ( طيش الاحتمالات ) يغوص في عمق الاشياء . التي تمثل انتهاكات صارخة للانسان والوطن , وخاصة المرأة التي يقع على كاهلها الانتهاك والوصاية تحت نفوذ الرجل الشرقي , في غيوم الانهزام والاحباط والانكسار النفسي والروحي للمرأة  . وكذلك يقع بؤس حال على  ثورة الياسمين في تونس  , التي قادت البلاد الى الخراب والنفايات والقمامة , قادته الى الاهمال والحرمان والفساد , حينما سرق الاسلام السياسي الثورة . الذي صعد على الاكتاف الاخرين , وتنكر لهم بالاجحاف والاهمال والحرمان , كشفوا عن حقيقتهم بأنهم مجموعة لصوص لا غير , في سبيل امتطى السلطة فقط لاغير  ( اللعنة على هذا البلد الذي اصبح مطية لعصابة من اللصوص تسرق منا حتى رغيف الخبز ) ص63 . يتناول النص الروائي هذه المكشوفات على حقيقتها الدامغة  في الحدث السردي الذي  يميط اللثام عن الخطوط الحمراء , التي يتبجح فيها المجتمع بوصايته على المرأة , في طيش والهروب من الحقائق الدامغة  , التي تؤدي الى المحاصرة والخناق على المرأة , بأن تتحول الرابطة الزوجية الى سجن والسجان هو  الرجل او الزوج في الاضطهاد والتعسف . لذا فأن الخطاب الروائي موجه الى العقل الاسلامي السلفي والمنغلق  في طيش الازدواجية . بأن تكون المرأة تدفع فاتورة الحساب بالخيانة الزوجية المتبادلة . ان تكون تحت رحمة تسلط الزوج بالعنف  الاسري والاكراه , مما يجعل هذا الطيش , ان يقود الى الاحباط والهروب . ( مريم ) ورثت ذكريات مؤلمة وحزينة من ابيها العربيد المتوحش ,  في وحشيته تجاه أمها المسكينة وهي تتذكر ذلك وهي صغيرة السن , حين تجد الدموع والكدمات والدماء تملئ وجهها وجسمها , جين تجد أمها تتقيأ كل يوم من القهر والحسرة والالم , وتحاول ان تخفي وحشية زوجها عن أبنتها الصغيرة . وحالتها تدعو الى الرثاء  . ورثت ( مريم ) هذا الارث الثقيل والمحزن . وتزوجت من رجل ثري متمكن مالياً . لكنه لم يعوضها عن الاحداث المؤلمة في روحها . لم يعوضها بالحب والحنان الزوجي , رغم انها انجبت منه بنتان , واملها ان تشعر بالراحة والامان من الذكريات المؤلمة التي تحملها من ابيها البشع والمتغطرس بالمعاملة الوحشية , لم تجد من الرابط الزوجي سوى الخناق , كأنه الحبل الذي يلتف ويضغط على عنقها  . لم تجد سوى الحرمان والاهمال والغطرسة  , فزواجها لم يضمد جراحها , بل زادها جرحاً وقيحاً , فأحست بشيء ينقصها , فالتجأت الى شبكة التواصل وتعرفت على ( مريد الداهش ) الكتاب والشاعر اليساري , الذي عانى الحرمان والسجون في سبيل الوطن . وعندما جاءت ثورة الياسمين في تونس . لم تعترف به بل سحقته كما تسحق نفايات القمامة , وكان يأمل النفس بالمعجزة التي تنقذه من معاناة الحياة القاسية ( لكن عن أي معجزة  تتحدث ايها الاحمق , فما الذي جنته الثورة على البلاد ؟ هي فقط الوجوه التي تبدلت , أنصرفت الذئاب وحلت الثعالب  ) ص18 . وكانت ( مريم ) تمارس هواية الرسم والرسومات , لذلك تخيلت صورة حبيبها في ذهنها وعقلها قبل ان تتلقي به وتراه   وجهاً لوجه ,  بل رسمته   بملامح الحب وغزيرته  التي تحمله في قلبها , ولكن هذا الحب لم يجلب لها  طوق النجاة لمحنتها الحياتية والنفسية . لان حبيبها عاجز في اكمال  مقومات العيش , عاجز عن تأمين الحياة الزوجية كما ينبغي . لان الثورة صادرة حقوقه المشروعة , واهملته وحرمته من كل شيء . لم يجد من التغيير السياسي , سوى الاستمرار بالمحنة والمعاناة ( هذا الوطن موبؤ يغتال خيرة ابنائه . أما سمعتم مؤخراً بذلك المتحصل على شهادة الدكتورا , لم يكتفِ هذا البلد بحرمانه من الاعتراف بشهادته وكفاءته العلمية , بل تم حبسه والتخفي على هذا الحبس ) ص63 . . ولكن ( مريم ) تستمر  بالضغط عليه لكي  ينقذها  من السجن الزوجي  , ان يحرمها من الحنان الزوجي , بل يقابلها بالخيانة الزوجية . لذا فأن الخيانة الزوجية متبادلة بين الزوجين . ولكن لكل منهما دوافع وذرائع ومبررات في الطيش  . نجد ( مريم ) تشكو من تسلط الزوج بعقليته الاسلامية السلفية المنغلقة والمتعصبة . يجبرها على ترك هواية الرسم والرسوم , لانها رجس من الدنس الشيطاني  , ويضغط  عليها بقوة ان تترك مهنة التدريس ,  لان الزوجة الصالحة مكانها البيت وليس العمل . يضغط عليها في لبس الحجاب وترك سروال الجنز ,  لتكون زوجة صالحة ,يستشيط غضباً من ملبسها ويعتبره نشاز غير مقبول  ( – أيتها السافرة الحقيرة لقد أخلجتني أما الجماعة , ولن أتسامح معكِ أبداً , لا يمكن ان تكوني أبداً زوجة صالحة وانتِ تعمدين الى عرقلة مسيرتي , من أنتِ لتحطمي نجاحاً  كنت أحلم به اعواماً طويلة ) ص80 . ويصبح البيت الزوجي مرتع المشاحنات والتنافر والجدل العقيم بينهما  . واجبارها في ترك عملها لان  المكان الزوجة الصالحة البيت والمطبخ ( – أن ما تدرسيه حرام , كبيرة من الكبائر ومكانكِ الجحيم سأعرف كيف أربيكِ أيتها الفاسقة .
– هذه الفاسقة التي تتحدث عنها , هي أم أبنتيك ) ص94 .
وبطريقة غير مباشرة يعرف احدهما يخون الاخر . ( مريم ) تفكر في الانتحار والموت  من حبها لا يفضي الى الانقاذ . والزوج كل اهتماماته الروحية والذاتية تنصب الى مستقلبه السياسي والحزبي  , الفوز في الانتخابات واعتلى مركز  ونفوذ مهم في الدولة . بينما ( مريم ) تعاني جفاف الحياة والحب المتحجر كالصخر , وقد ضجرت من الوعود العشقية بكلمات ليس لها فعل ورصيد ( – اصبح كلامي معكَ الآن تفاهات , نسيت ما كان بيننا في الايام القليلة الماضية ؟
 – انتِ تعرفين معزتكِ عندي , وتعرفين مدى تعلقي بكِ ) ص96 . ويطلب منها الاستعداد للسفر والهروب  معاً خارج البلاد . الهروب من معاناة  الحياة الشاقة , ويحدد لها موعد السفر واقلاع الطائرة من مطار تونس ( قرطاج ) ويحضر هو في المطار  وينتظر ( مريم ) بفارغ الصبر , ولكنها لم تحضر ويهرب وحده مجروح القلب والوجدان . وبراعة الكاتبة لم تتوقف الى هذا الحد في الخاتمة  , وانساقت في درامية الحدث بالصدمة المفاجأة  ,  لكي  يتمعن القارئ بالتفكير والتأمل . بحضورة ندوة لتوقيع على اصدار  الرواية تمس السيرة الحياتية لها  , وحينما انتهت الندوة بالتصفيق والقبول على براعة الرواية , يدخل رجل مسن ويلوح بيديه بنسخة الرواية ويزمجر بانفعال وعصبية  ( – هذه السيدة كتبت القصة الحقيقية لزوجتي التي تقيم الآن بأحدى المصحات العقلية , وعرضت هذه القصة على الناس , ولهذا سأرفع قضية في شأنها وعليه ان تتحمل كل التبعيات فعلها الشنيع ) ص114 .
    جمعة عبدالله
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