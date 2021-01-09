مركز بيلر يشيد بالمصالحة الخليجية

لندن – الدائرة الإعلامية

أشاد مركز بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي والبحث العلمي بإتمام المصالحة الخليجية التي تمثلت في انعقاد قمة التعاون الخليجية لدورتها الواحد والأربعون في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

واعتبر مركز بيلر الذي يتخذ من لندن مقرا له أن هذه المصالحة وخاصة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر تأتي في إطار تعزيز وترسيخ الإستقرار والهدوء في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وأن أي إزالة لأسباب التوتر بين الدول هي مصلحة مشتركة وتحقق الأمن والرخاء والتنمية لهذه الدول ودول المنطقة.

وثمن مركز بيلر القرار الشجاع لقادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكذلك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والذين تمثلوا بروح المسؤولية العالية وغلبوا المصالح العليا وبناء مستقبل لأجيال البلدين وكذلك غرس ثقافة السلم المجتمعي والتعايش والإستقرار ونبذ الخلافات والتوترات.

كما ثمن مركز بيلر الدور المسؤول والجهود الكبيرة التي بذلت منذ بداية الأزمة بن البلدين وخاصة جهود دولة الكويت وسلطنة عمان والجهود الأمريكية في إنهاء الأزمة.واعتبر مركز بيلر أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تساهم في تقديم المساعدات ومحاربة الفقر والجوع للعديد من الدول والقارات، ولها مساهمات كبيرة في الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية على جميع الأصعدة. وناشد مركز بيلر الدول الأخرى المتنازعة بالتحلي بروح المسؤولية وأن يحذو حذو المملكة العربية السعودية ودولة قطر.