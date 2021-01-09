وزارة الهجرة : عودة ( 3,261 ) نازحا من مخيمات النزوح طوعيا الى مناطقهم في نينوى



كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 3,261 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين .

و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 694 ) اسرة وبواقع ( 3,261 ) نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم في ( مركز مدينة الموصل ، البعاج ، ربيعة ، تلعفر ، تل عبطة ، زمار ، ناحية القيروان و القرى التابعة لها) في محافظة نينوى “.

وتابع جهاكير أن ” عودة النازحين جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية في المحافظات و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية تمهيدا لغلق المخيم “.