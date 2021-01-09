Posted on by

وزارة الهجرة : عودة ( 3,261 ) نازحا من مخيمات النزوح طوعيا الى مناطقهم في نينوى

Image preview
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 3,261 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين .

و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 694 ) اسرة وبواقع ( 3,261 ) نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم في ( مركز مدينة الموصل ، البعاج ، ربيعة ، تلعفر ، تل عبطة ، زمار ، ناحية القيروان و القرى التابعة لها) في محافظة نينوى “.

وتابع جهاكير أن ” عودة النازحين جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية في المحافظات و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية تمهيدا لغلق المخيم “.

Image preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close