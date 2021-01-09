وزيرة الهجرة تهنئ الشرطة العراقية بذكرى التاسعة والتسعين لتأسيسها

هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو منتسبي الشرطة العراقية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسها ، مشيدة بإسهام الشرطة المتميز في صنع الإنتصارات العظيمة على أعتى عصابات عرفها التأريخ ( عصابات داعش الارهابية) ، كما أكدت على ضرورة تمكين الشرطة من تحقيق مهماتها في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة وخدمة المواطنين ..

وفي ما يلي نص التهنئة ..

” تسعة وتسعون عاما من العطاء، إنهم أبطال الشرطة كانوا ومازالوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة العراق وشعبه ، وها نحن اليوم نحتفل بعيدهم الأغر بعد أن سطروا أروع الملاحم في الحفاظ على الأمن والاستقرار .. فلا يعد عمل الشرطة العراقية مقتصراً على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وجودهم في مؤسسات وزارة الداخلية ، بل أصبحوا يحملون السلاح إلى جانب اخوانهم من منتسبي الجيش ضد العصابات الإرهابية وسط جبهات القتال .

ولايسعنا إلا ان نقف لهم اجلالا وإحتراما في عيدهم المبارك وهم يواصلون نجاحاتهم المتميزة ..

فألف مبروك عليكم عيدكم ايها الشجعان في وزارة الداخلية ..

ونسأل الله أن يبارك في جهودكم ويرحم شهداء العراق كافة وأن يعيده الله عليكم وأنتم تنعمون بكل خير وبركة وعراق خال من الإرهاب والجريمة ” .