ترجح عودته منتصف الشهر.. تربية كوردستان تلغي العطل الرسمية لتعويض العام الدراسي

أفاد نقيب معلمي كوردستان، يوم الأحد، بأن وزارة التربية اعدت برنامجا مكثفا لتعويض العام الدراسي عن التوقفات التي تسبب به تفشي فيروس كورونا، مرجحا عودة الدوام الرسمي في المدارس منتصف الشهر الجاري.

وقال احمد كرمياني نقيب معلمي كردستان في تصريح إن “الوقت يمضي ولم يبق سوى أشهر قليلة على انتهاء العام الدراسي، لذا أعدت وزارة التربية برنامجا مكثفا لتعويض التوقفات التي حصلت بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وأوضح كرمياني أن “وزارة التربية ستقوم بإلغاء جميع العطل باستثناء ايام الجمعة، اضافة الى يوم واحد لعيد نوروز وعيد الفطر المبارك والباقي سيكون كله دوام رسمي”.

وعن امكانية استئناف العام الدراسي مرة اخرى في منتصف الشهر الجاري قال نقيب معلمي كوردستان؛ “نلتقى اشارات ايجابية من وزارة التربية، ووضع كورونا يتجه نحو انخفاض في أعداد الإصابات ونتفاءل خيرا بأن الدوام الرسمي للمدارس سيبدأ مرة اخرى في منتصف الشهر الجاري”.

وعن المعايير الدولية في الاعتراف بالعام الدراسي بعد مضي كل هذه الفترة بين كرمياني: “نحن نمر بحالة طارئة ويمكن تعويض ما فات من الدراسة خلال الفترة المقبلة”، لافتا إلى أن “شروط الاعتراف بالسنة الدراسية لا تنطبق على الأوضاع الطارئة”.

وأصدرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان يوم الأحد (الأول من تشرين الثاني 2020)، عدداً من القرارات الجديدة بشأن الدوام في المراكز الدراسية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم، تضمنت تعليق الدوام في الأوساط التدريسية كافة.