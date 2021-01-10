عدنان الظاهر

كانون الثاني 2021

تسريبُ السرابِ

ماذا لو سميّنا الأشياءَ بعُرفِ الإنصافِ

ما شذَّ وشدّدَ أو أرخى

ما حلّلَ أوحرّمَ أحصى أو أخفى

مدَّ وجازَ الحدّا

وتقاعسَ ثُمَّ استثنى فورا

طاغوتُ الشيطانِ قريبُ

أقربُ من حبلِ الواردِ من ماءِ العينِ

صَبْراً إنْ فاتكَ شأنٌ

فاقَ الردَّ وضيّقَ آفاقا

طيفُ الشفقِ المتورِّدِ توّاقُ

لمعارجِ أشواقِ التعليقِ

تتأهّبُ لا تخشى تحليقا

عاليها أسفلَ أسرارِ سريري

أتحدّاها ألاّ أهوى

في الضجّةِ أرجوها أوراقاً صُفْرا

فحذارِ حذارِ من صوتِ الجبّارِ

[ بيروتُ معاصرُ تِبْرِ ألأبرارِ ]

الصخرةُ إنْ طاحتْ

ضاعُ العنبرُ في جُبِّ الخمرِ

ضاعَ الراعي والمرعى

ألاّ يطغى ما بينَ الجسرِ الواطي والعالي أمرُ

دعنا نُحصي أوراقَ الصيفِ المُرِّ

ونُكلّمُ أحجاراً خُرْسا

هل شقَّ البحرُ كنوزاً أخرى

أو خاضّ غُمارَ غُبارِ القشّةِ في الريشِ ؟

الصورةُ في الصخرةِ نُصبٌ تذكاريٌّ منقوشُ

مولاهُ الشاردُ والشاربُ ناقُوطا

فالماءُ الصالحُ تسريبُ سرابِ

دمعٌ يضربُ دمْعا

ثوبٌ يُخفي أسرارا

ويُكلِّمُ في المهدِ صبيّا

سيماءَ الصوتِ العالي [ عاداً وثَمودا ].

دكتور عدنان الظاهر