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صمت رئيس الوزراء المريب

احمد كاظم

صمت رئيس الوزراء المريب و المعيب عن اعتداء أمريكا على رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض يشير الى مباركتة الاعتداء مع ا ن الحشد و السيد الفياض جزء من الحكومة.

أسباب الصمت المريب المعيب لرئيس الوزراء:

أولا: خوفه من ان يشمله الاعتداء و بذلك قد يفقد منصبه.

ثانيا: صمته إشارة واضحة الى أمريكا انه مستعد (لالغاء) الحشد الشعبي للبقاء في منصبه.

ثالثا: ان رئيس الوزراء سيبارك أي اعتداء اخر على كل من لا ترضى عنه أمريكا.

رابعا: إشارة واضحة ان بقاءه في المنصب بعد انتخاب مجلس النواب سينفذ كل ما تريده أمريكا.

ملاحظة: لغرض تبرئة ذمته اوعز رئيس الوزراء الى وزير خارجيته ان يصدر بيانا باهتا خاليا من الاحنجاج الشديد عن الاعتداء الأمريكي على السيد الفياض.

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