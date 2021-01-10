عالية نصيف تؤكد وجود فقرات في الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) لمشاريع الكهرباء

أكدت النائبة عالية نصيف وجود فقرات في الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) لمشاريع الكهرباء لمدة سنة كاملة، داعية وزارة الكهرباء إلى التعبير عن صدق نواياها في كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات .

وقالت في بيان اليوم :” إن مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج وغيرها لمدة عام كامل، علماً بأن المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف مليار دولار، وبدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي مازالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها “.

وتابعت نصيف :” إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة “.