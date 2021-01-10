مخفض جوي ينهي هدنة الطقس يوم الخميس المقبل

تشير التنبؤات الجوية، إلى أجواء مستقرة حتى يوم الخميس المقبل، تزامناً مع ترقب لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، يتجهان نحو البلاد.

وكتب المتنبئ الجوي، صادق عطية في تدوينة على (فيسبوك) أن “خرائط الطقس تشير إلى اجواء مستقرة لغاية يوم الخميس المقبل 14 كانون ثاني، حيث تتعرض البلاد يوم الخميس لتأثير منخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة متواجد حاليا على شمال الجزائر، يصحبه هواء بارد في الطبقات العليا، وهو امتداد لمنخفض جوي قطبي المنشأ متأخر في قدومه كثيراً”. وأضاف، “ستكون الأجواء غائمة كليا إلى غائمة جزئيا في اغلب المدن، ولكن تأثير الحالة الممطرة سيتركز كما هو واضح حتى الآن، في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والفرات الاوسط من البلاد، أما الجنوب فهو الأقل تأثراً كما يبدو”.

وبين، “كما سيكون هناك نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية بسبب اندفاع جبهة المنخفض يومي الخميس والجمعة في مناطق متفرقة”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع ان ينتهي تأثير المنخفض ليل الجمعة”، مبينا أن “الثلوج ايضا ستكون حاضرة في مناطق عديدة من السليمانية واربيل ودهوك، وتصل للمناطق المنخفضة فيها”.