انخفاض سعر صرف الدولار لليوم الثاني على التوالي

انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد واقليم كردستان، الاحد. وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 142800 دينار عراقي مقابل 100 دولار اميركي أمس، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد السبت 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار اميركي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 141750 دينارا لكل 100 دولار اميركي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143000 دينار لكل مائة دولار اميركي.