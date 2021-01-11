رئيس الحكومة يناقش إجراء الانتخابات البرلمانية مع المفوضية

ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات التحضيرات لتنفيذ الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن الاخير “استقبل رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات وجرت خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021”.

وقال الكاظمي بحسب البيان إن “الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية”.

وتابع البيان أن “رئيس الوزراء استمع الى إيجاز آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين وعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتحديث السجل الانتخابي”. وأضاف البيان أن “اللقاء شهد استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للسياقات الدستورية”.

من جانبه شكر مجلس المفوضين الدعم الحكومي لعمل المفوضية والعملية الانتخابية والتحضيرات لها، من أجل نجاح الانتخابات وبما يضمن لمخرجاتها أن تكون مُعبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي.

وسبق أن حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.

وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الجاري، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية. بالمقابل هناك توجه لارجاء الانتخابات البرلمانية الى أواخر عام 2021.

الى ذلك، قال رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، إن السلطات ومفوضية الانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر محمد في بيان تلقته (المدى) أن “الانتخابات المبكرة تحتاج إلى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء علیه يتفق على موعد اجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن اجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي”.

وأضاف أن “الموعد الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل غير ملزم للسلطات أو لمفوضية الانتخابات على الاطلاق، مبيناً انه حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات”. واكد رئيس كتلة التغيير أن، “الانتخابات المبكرة في حال اجرائها يجب أن تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تتكرر الاخطاء التي حصلت فيها، اذ يجب ان تكون هنالك ضمانات لنزاهتها خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا لاجرائها”.

واوضح محمد أن “الجهات التنفيذية يجب أن تعمل على تحسين نظام العد والفرز الالكتروني سيئ الصيت والذي شابه الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة وأثار الكثير من اللغط، الا انه رغم كل هذه السلبيات اعتمد ضمن قانون الانتخابات”.

وحذر رئيس كتلة التغيير من “اهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، والتي يمكن ان تؤدي الى زعزعة الثقة وحصول هوة لا يمكن ان تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها”.