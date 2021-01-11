وزير البيشمركة يؤكد على تعزيز العلاقة مع الجيش العراقي في مواجهة داعش لافتاً الى استمرار الاصلاحات وتطوير قوات البيشمركة

لافتاً الى استمرار الاصلاحات وتطوير قوات البيشمركة

أكد وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، شورش اسماعيل، اليوم الاحد، على تنفيذ واستمرار الاصلاحات في وزارة البيشمركة، مشيراً الى اتخاذ خطوات جيدة وقرارات شجاعة في هذا المجال.

أكد وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، شورش اسماعيل، اليوم الاحد، على تنفيذ واستمرار الاصلاحات في وزارة البيشمركة، مشيراً الى اتخاذ خطوات جيدة وقرارات شجاعة في هذا المجال.

جاء حديث وزير البيشمركة ، في رسالة فيديو نشره عبر صفحته على “فيس بوك” ، هنأ فيها ضباط قوات البيشمركة الذين تم ترقيتهم، كما سلط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بقوات البيشمركة .

إسماعيل قال “نهنىء جميع ضباط البيشمركة الذين تم ترقيتهم اليوم، ونتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة إقليم كوردستان ورئاسة حكومة الاقليم على ترقية هؤلاء الضباط “.

وحول العلاقة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ، اشار الوزير الى انه ” نسعى لتعزيز هذه العلاقة بين الجانبين ، كي نتمكن معاً من سد الفراغ الامني الذي يستغله عناصر تنظيم داعش ونقطع الطريق على عودة بروز التنظيم “.

مضيفاً، “ستكون الترقيات خلال الفترة المقبلة في وزارة البيشمركة مستندة على المبادىء المهنية والعلمية ، ويتماشى مع مبادىء جيوش العالم المتقدمة “، مردفاً ” ومن اجل ذلك تم تحديد مجموعة من المبادئ سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”.

وبشأن عمليات الاصلاح التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في وزارة البيشمركة، قال الوزير شورش إسماعيل ” الاصلاحات مستمرة وتم اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال ، وكذلك قرارات حاسمة وشجاعة ، ما عزز الثقة لدى التحالف الدولي ضد داعش وشعب كوردستان “.

مردفاً، ان ” عمليات الاصلاح ستستمر ولن يستطيع اي شخص او جهة ان يوقفها، ولن نسمح لبعض الاصوات النشاز بأن تحاول عرقلة هذه الإصلاحات وستستمر الإصلاحات “.

وتابع ” أننا في وزارة البيشمركة نعمل بروح الفريق الواحد وسنبذل كل جهودنا في سبيل جعل قوات البيشمركة قوة وطنية موحدة”.