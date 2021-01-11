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وفاة اللاعب الدولي السابق الكابتن انور مراد اليوم في هولندا

{ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبا وفاة اللاعب الدولي السابق الكابتن انور مراد حارس مرمى المنتخب الوطني والفرقة المدرعة الثالثه نتقدم نحن اسرة غرفة البرلمان العراقي على الشبكه العالمية البالتاك باحر التعازي

داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته

وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ….

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

عنهم…. انور عبد الرحمن

امستردام 2021-01-10

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