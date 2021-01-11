700 ألف طن تمور وشعير وخضار عراقية صُدّرت إلى العالم

أكدت وزارة الزراعة، تسهيل عمليات منح إجازات التصدير الى الدول لزيادة الدخل القومي للبلد، مشيرة الى إمكانية إضافة الرز العنبر المحلي الى مفردات البطاقة التموينية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي إنه “تم زراعة محصول الحنطة بقرابة ١٤مليوناً و٥٠٠ ألف دونم من ضمنها خمسة ملايين مضمونة الإرواء من قبل وزارة المَوارد المائية و٩ ملايين تعتمد على المياه الديمية”، مبيناً أن الوزارة مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلاد”.

وأضاف أن” الوزارة ليست جهة تصديرية “، مشيراً الى أن “دورها يتقتصر على الإنتاج بجهود الفلاحين وسد حاجة وزارة التجارة لمنع الاستيراد الخارجي”.

وأشار الى “الاستمرار بتصدير التمور ومحصول الشعير بحدود ٧٠٠ ألف طن الى إيران”.

وتابع أنه “تم تصدير من قبل القطاع الخاص محصول الباذنجان والخيار والطماطة بحدود ٤٠٠٠ طن للسعودية عن طريق منفذ عرعر”.

ولفت الى أن” الوزارة تعمل على تشجيع التصدير وهناك تسهيل في منح إجازات التصدير لزيادة الدخل القومي للبلد”.

ونوّه الى أن “عمليات استلام محصول الشلب مستمرة، مبيناً أنه “تم زراعة قرابة٥٠٠ ألف دونم ونتوقع الحصول على ٣٠٠ ألف طن وسيكون محصول الياسمين والعنبر ضمن مفردات الحصة التموينية”.