الأسير حسين محمد مسالمة مصاب بـ”سرطان الدم (اللوكيميا)”ويصارع المرض في سجون الاحتلال

(1984م – 2021م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسير المريض/ حسين مسالمة ابن السابعة والثلاثون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في (سجن النقب) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، وقد أنهى عامه التاسع عشر خلف القضبان ودخل عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي فهو يقضي حكماً20 عاما وأمضى منها حتى الآن19 عاماً.

الأسير المريض :- حسين محمد مسالمة

مواليد:- 1984م

مكان الإقامة :- بيت لحم

الحالة الاجتماعية :- أعزب

تاريخ الاعتقال:- 22/11/2002

مكان الاعتقال:- سجن النقب الصحراوي- وحاليا يقبع مشفى “سوروكا” الإسرائيلي،

الحكم:- 20 عاماً

الحالة الصحية للأسير:- حسين مسالمة

يعاني الأسير مسالمة مؤخراً بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) علما أن الأسير كان يعاني قبل عامين من آلام مُبرحة في الرأس والجهاز الهضمي ومن آلام وأوجاع حادة في البطن، ولم يخضع لأي تشخيص طبي وادارة السجون تلكأت في علاجه ولم تكترث لوضعه الصحي ليتبين بعد طول مماطلة أنه مُصاب بمرض سرطان الدم وتم إبلاغ الأسرى بإصابته بسرطان الدم/ اللوكيميا,

ما دفع سلطات السجون لنقله من سجن النقب ويقبع حالياً داخل مشفى “سوروكا” الإسرائيلي حيث جرى نقله قبل أيام لتلقي أولى جلسات العلاج الكيميائي, ثم تضاربت الأنباء بعد ذلك مع وصول معلومات آخرى تُفيد أنه في مُحتجز في مشفى تل هشومير كما أفاد حسن مسالمة شقيق الأسير حسين الممنوع من الزيارة وعائلته تجهل مكان إحتجازه.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض حسين مسالمة للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة – الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.