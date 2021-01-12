المجلس العالمي للسلام والدفاع عن حقوق الانسان يمنح ضابطاً رفيعاً في البيشمركة لقب “سفير السلام”

اختار المجلس العالمي للسلام والدفاع عن حقوق الانسان ضابطاً رفيعاً في قوات البيشمركة سفيراً دولياً للسلام في العالم لعام 2021 .

وزارة البيشمركة ، نشرت على موقعها الالكتروني الرسمي ، اليوم الثلاثاء ، ان ” العميد صالح مولود گردي الذي يشغل منصب ضابط التنسيق بين الوزارة ورئاسة إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم والذي كان قد شارك في مؤتمر السلام الدولي في عام 2020 وقدّم محاضرة عن الإبادة الجماعية العرقية والدينية ، جذب اهتمام القائمين على المؤتمر ، ليتم لاحقاً اختياره من قبل المؤتمر سفيراَ دولياً للسلام في العالم لعام 2021 ” .

واعتبرت الوزارة اختيار الضابط الكوردي ومنحه هذا اللقب يعتبر مكسباً سياسياً ومعنوياً لقوات ووزارة البيشمركة ولشخص العميد صالح مولود گردي .

وأوضحت الوزارة في منشورها ، ان العميد صالح مولود گردي ، من عائلة مناضلة وقد ولد عام 1962 في سجن القشلة في أربيل كون عائلته كانت معتقلة من قبل نظام البعث بسبب مواقفها الوطنية ، كما انه يخدم منذ سنوات شعب كوردستان في صفوف قوات البيشمركة.

وقوات البيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية التابعة لإقليم كوردستان ، ولها جذور تأريخية في الحركة التحررية الكوردية والإنسانية وتحظى بتقدير واحترام الشعب الكوردي في أجزاء كوردستان الأربعة ، وكانت حليفاً فعالاً لقوات التحالف الدولي في الحرب على الارهاب ، وقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى في هذه الحرب وحطمت اسطورة تنظيم داعش.