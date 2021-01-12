ثَوْبُ الْحُرِّيَّةْ

ثَوْبُ الْحُرِّيَّةْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
مَا أَجْمَلَ مِشْيَتَنَا=فِي ثَوْبِ الْحُرِّيَّةْ!!!
نُبْدِعُ بِطَبِيعَتِنَا=فِي ظِلِّ الْقَوْمِيَّةْ
وَنُحَقِّقُ وَحْدَتَنَا=بِبِلَادِي الْعَرَبِيَّةْ
***
مَا أَجْمَلَ وَرْدَتَنَا=تَشْتَاقُ الْفَجْرِيَّةْ!!!
يَا حُلْمَ مَحَبَّتِنَا=وَالزَّهْرَةُ بَرِّيَّةْ
***
نُزْهَى فِي قُوَّتِنَا=بِقَوَافِلَ جَوِّيَّةْ
وَنُكَمِّلُ رِفْعَتَنَا=بِزَوَارِقَ بَحَرِيَّةْ
يَا حُلْمَ عُرُوبَتِنَا=بِسَوَاعِدَ ثَوْرِيَّةْ
مَا زَالَتْ أُمَّتُنَا=يَا أَحْرَارُ أَبِيَّةْ
وَسَوَاعِدُ فِتْيَتِنَا=لِلْأَوْطَانِ عَفِيَّةْ
مَا أَجْمَلَ نَهْضَتَنَا=بِضَفَادِعَ بَشَرِيَّةْ!!!
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
[email protected] [email protected]