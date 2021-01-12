ديالى.. دعوات لإنقاذ سلة خبز المحافظة من الهلاك

دعا مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، أمس الاثنين، الى تدخل عاجل لإنقاذ 80 الف دونم من محصول الحنطة من “الهلاك”.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق، محمد ضيفان العبيدي، في تصريح صحفي إن “مستوى هطول الامطار لا يزال محدوداً جداً ولا يفي بالحاجة”.

واكد بأن “80 % من الأراضي الزراعية لسلة خبز ديالى”، في إشارة إلى العظيم، “تعتمد على المضخات الزراعية في سقي المحاصيل”.

واضاف العبيدي، أن “ساعات القطع الطويلة للكهرباء على مدار اليوم جعلت من تشغيل المضخات مهمة صعبة جدا ما يهدد بكارثة زراعية حيث بات مصير 80 الف دونم على المحك”.

ودعا الى ضرورة “تدخل وزارة الكهرباء في اعطاء وضع استثنائي لناحية العظيم وقراها من ناحية زيادة ساعات توفير الطاقة لتشغيل المضخات لتأمين سقي المحاصيل لتفادي هلاكها خاصة وان وضع الامطار لايزال ضعيفا جدا حتى الان”.

واشار الى ان “70% من اهالي العظيم يعتمدون على الزراعة في الحصول على قوتهم اليومي، وان عدم قدرتهم على سقي المحاصيل مشكلة معقدة تزداد سوءا مع مرور الوقت”.

ويطلق على ناحية العظيم بمحافظة ديالى، تسمية “سلة خبز ديالى”، حيث تعد من اكبر المناطق التي تنتج محصولي الحنطة والشعير بكميات كبيرة سنويا.