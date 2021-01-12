قائد شرطة ميسان يطلب مهلة من المحاضرين المجانيين

أفاد قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد، بأنه طلب من المتظاهرين، مهلة لأجل حل مطالبهم بالتعاون بين المحافظ ومديرية التربية.

وقال محمد إن “عدداً من المحاضرين المجانيين خرجوا في تظاهرة أمام دار استراحة المحافظ، للمطالبة بالتثبيت على ملاك مديرية تربية محافظة ميسان، وشمولهم بقانون الموازنة لعام 2021”.

محمد أوضح أنه تحدث شخصياً مع المتظاهرين، وطلب منهم مهلة لأجل التوصل إلى حل لقضيتهم، مشيراً إلى أن “المحافظ ومديرية التربية أبدوا استعدادهم للتعاون من أجل التوصل إلى حل لملف المحاضرين المجانيين”.

يشار إلى أن العشرات من العاملين بصفة محاضر مجاني في تربية ميسان تظاهروا امس الاثنين أمام دار ضيافة المحافظ، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بإقرانهم في المحافظات.

وسبق لوزارة التربية أن خوّلت المحافظين تنظيم عقود للمحاضرين على ملاك تربية محافظة ميسان، وفقاً للمتظاهرين.

يذكر أن المئات من المحاضرين المجانيين تظاهروا أمام مبنى ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة الأحد احتجاجاً على الخروقات والتلاعب بالأسماء الواردة في قوائم التعيين .

وطالبوا بالتحقيق الفوري في قوائم الأسماء التي تم اعلانها قبل يومين من قبل لجنة مركزية في ديالى، واعادة تدقيق الأسماء من قبل لجنة تكون مراقبة من قبل جهات متعددة.