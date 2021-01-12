قائمقام داقوق : مقتل 3 من قادة داعش في قصف جوي للتحالف

أفاد قائمقام قضاء داقوق (جنوب كركوك) ان قصف جوي للتحالف الدولي ، الليلة الماضية ، أطاح بثلاثة قادة في تنظيم داعش .

لويس خضر ، قال ان “طائرات التحالف الدولي قصفت الليلة الماضية موقعاً في قرية تل عيدا ضمن حدود قضاء داقوق ما أدى الى مقتل 3 من قادة تنظيم داعش الإرهابي “.

موضحاً ، ان “طائرات التحالف هي من تعطل تحركات داعش ضمن حدود داقوق والا فإن التنظيم الإرهابي يحاول اعادة تنظيم صفوفه في المنطقة”. مطالباً باستمرار عمليات القصف الجوي لابعاد مخاطر داعش عن المنطقة والقضاء على أي نشاط لهم فيها.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ “المتنازع عليها” بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان ، كما زادت تحركات تنظيم داعش في المنطقة .

بدوره ، أكد قائد عمليات كركوك سعد حربية ، مقتل ثلاثة من قيادات داعش بضربة جوية استهدفتهم جنوب كركوك .

وقال حربية إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية وفق معلومات استخبارية دقيقة استهدفت 3 قيادات بداعش بقرية تل عيدا غرب قضاء داقوق ما أدى لمقتلهم .