ملاحظة للكوادر و أصحاب الشهادات و المواقع و كلّ مثقّف محترم:

نتيجة تفاقم الأوضاع و تعقيدات ألحياة الأجتماعية و السياسية و الأقتصادية و العسكرية و المالية و العلاقات العامة و الخاصة و فقدان الثقة بين الناس لغياب آلمنهج الفكري ألكونيّ لتنظيم حياتهم و توحيدهم بسبب كثرة الأحزاب و الشخصيات و الكيانات المتحاصصة التي نشرت الجهل و الجاهلية التي فسّرت كلّ جهة الحقائق و الإسلام بحسب فسواها و نظرتها الضيقة حتى جرّت البلاد إلى شواطئ آلجهل و الفقر و الفناء و بيعه بثمن بخس .. و سنشهد تبعاتها في الأيام القليلة القادمة لمنعطفات خطيرة للغاية!

و لأننا نعتقد أيضاً بأنّ الوعي و المعرفة و الثقافة هي القوة الوحيدة التي ستوقف و ستقصم ظهر الفاسدين المتحاصصين؛ لذلك أرجو منكم و لأنكم أهل العلم و الفكر و الثقافة و بحسب الكفاآت الموجودة و قدرتهم على الألقاء و الحوار تشكيل المنتديات الفكرية و العلمية و الثقافية كلٌّ بحسب طاقته و إمكاناته, لتلاقح و تبادل الأراء و بيان حقيقة الحياة و الوجود و مسراه مع جواب الأسئلة الستة و غيرها من الموضوعات التي بدونها يضل الأنسان طريقه و يبقى لآخر العمر يردد لكل من كان و تحت أي مسمى و كما شهدنا للآن و من حيث لا يعلم[بآلروح بآلدم نفديك يا هو الجان] حتى لو كان آلشيطان نفسه أو رئيس كآلرؤوساء الذين تناوبوا قبل و بعد 2003م, و لا يفيد الندم كما حدث مرات و مرات بعد خراب البلاد و العباد للأسف.

و آلكوادر الاكفاء – على أقل تقدير – يُمكنهم طرح و بيان المواد التي طرحوها في رسائلهم الجامعيّة لمختلف القضايا بإختصار ووضوح.

و لمعرفة مقدمات كيفية و منهج و إمكانات تشكيل المنتديات؛ إليكم الرابط التالي, و تقبلوا تواضعي و إحترامي الدائميين لكم جميعأً:

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-pdf

ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد