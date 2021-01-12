من هي الدولة الإرهابية؟

احمد كاظم
الدولة الإرهابية تتصف بالصفات التالية:
أولا: التهديد و الوعيد لحلفائها قبل اعدائها.
ثانيا: تشنّ الحروب هنا و هناك لاسياب كاذبة.
ثالثا: فرض العقوبات بكل اشكالها العسكرية و الاقتصادية و السياسية على الدول الاخرى.
رابعا: فرض العقوبات الاقتصادية و المالية و السفر على الافراد.
خامسا: وصف الدول الني لا تخضع لها (إرهابية).
سادسا: وصف معارضيها (إرهابيين).
سابعا وهذا الأهم:
اسناد الدول التي تجنّد الإرهابيين و تحتضنهم بفتاوى جهاد النكاح لنشر القتل في العالم.
على اية دولة تنطبق النقاط أعلاه؟
الجواب على أمريكا و الاسياب:
أمريكا شنّت الحروب على أفغانستان و العراق و سوريا و ليبيا و اليمن.
أمريكا احتضنت حاضن الإرهاب الخليج الوهابي بقيادة السعودية و قد اعترف الأمير بن سلمان بذلك على تلفيزيون سي ان ان.
أمريكا احتضنت القاعدة و طالبان ثم داعش وقد اعترف أوباما و اعترفت هيلاري كلنتون بذلك بحجة التدخل غير المباشر في ليبيا و العراق و سوريا و بحجة الحفاظ على أرواح الجنود الامريكان.
لماذ تصف الدولة الإرهابية الدول الأخرى بالارهابية و يصف الافراد الارهابيون الاخرين بالارهاب؟
الدول الإرهابية تفعل ذلك (لتبرير ذممها) من الإرهاب كما تفعل أمريكا و السعودية و الافراد الإرهابيون يفعلون ذلك لتتبرير ذممهم من الإرهاب كما يفعل ترامب و وزير خارجيته بومبيو و الأمير بن سلمان.
ملاحظة مهمة: الذي لا تدركه الدول الإرهابية مثل أمريكا و دول الخليج الوهابي بقيادة السعودية ان اتهام الاخرين بالإرهاب بفضحها بدلا من تبرير ذممها.