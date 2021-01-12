من هي الدولة الإرهابية؟

احمد كاظم

الدولة الإرهابية تتصف بالصفات التالية:

أولا: التهديد و الوعيد لحلفائها قبل اعدائها.

ثانيا: تشنّ الحروب هنا و هناك لاسياب كاذبة.

ثالثا: فرض العقوبات بكل اشكالها العسكرية و الاقتصادية و السياسية على الدول الاخرى.

رابعا: فرض العقوبات الاقتصادية و المالية و السفر على الافراد.

خامسا: وصف الدول الني لا تخضع لها (إرهابية).

سادسا: وصف معارضيها (إرهابيين).

سابعا وهذا الأهم:

اسناد الدول التي تجنّد الإرهابيين و تحتضنهم بفتاوى جهاد النكاح لنشر القتل في العالم.

على اية دولة تنطبق النقاط أعلاه؟

الجواب على أمريكا و الاسياب:

أمريكا شنّت الحروب على أفغانستان و العراق و سوريا و ليبيا و اليمن.

أمريكا احتضنت حاضن الإرهاب الخليج الوهابي بقيادة السعودية و قد اعترف الأمير بن سلمان بذلك على تلفيزيون سي ان ان.

أمريكا احتضنت القاعدة و طالبان ثم داعش وقد اعترف أوباما و اعترفت هيلاري كلنتون بذلك بحجة التدخل غير المباشر في ليبيا و العراق و سوريا و بحجة الحفاظ على أرواح الجنود الامريكان.

لماذ تصف الدولة الإرهابية الدول الأخرى بالارهابية و يصف الافراد الارهابيون الاخرين بالارهاب؟

الدول الإرهابية تفعل ذلك (لتبرير ذممها) من الإرهاب كما تفعل أمريكا و السعودية و الافراد الإرهابيون يفعلون ذلك لتتبرير ذممهم من الإرهاب كما يفعل ترامب و وزير خارجيته بومبيو و الأمير بن سلمان.

ملاحظة مهمة: الذي لا تدركه الدول الإرهابية مثل أمريكا و دول الخليج الوهابي بقيادة السعودية ان اتهام الاخرين بالإرهاب بفضحها بدلا من تبرير ذممها.