التخطيط: عدد السكان تخطى الـ 40 مليون نسمة

اعلنت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، ان عدد سكان العراق لعام ٢٠٢٠ تجاوز الـ 40 مليون نسمة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن “عدد سكان العراق خلال عام 2020، بلغ ٤٠ مليونًا و١٥٠ ألف نسمة، موزعين بواقع ٥٠،٥٪ للرجال و٤٩،٥٪ للنساء”. وأضاف، أن “تحديد عدد سكان العراق، جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير الاحصائية العالمية”، مضيفاً أن “نسبة النمو السنوية للسكان في عام ٢٠٢٠، بلغت ٢،٦٪”.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية للسكان، بين المتحدث، أن “فئة النشطين اقتصاديا، وهم السكان في سن العمل من ١٥-٦٤ سنة، كانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، اذ بلغت ٥٦،٥٪ من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر صفر-١٤ سنة التي شكلت ٤٠،٤٪ من مجموع سكان العراق، فيما كانت نسبة سكان كبار السن ٦٥ سنة فما فوق، هي الأقل بين الفئات العمرية، اذ سجلت ما نسبته ٣،١٪ فقط”.