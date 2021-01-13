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المناطق الكوردستانية النيابية تؤكد ضرورة تطبيع الأوضاع في تلك المناطق قبل الانتخابات

أكدت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء ، ضرورة تطبيع الاوضاع في هذه المناطق قبل الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في يونيو/حزيران المقبل ، مشددة على ضرورة توحيد المواقف والصفوف بين الكورد والعمل معاً فيها.

جوان روزبياني ، قال ان الأوضاع الحالية في المناطق الكوردستانية ، خاصة في مدينة كركوك ، غير ملائمة للانتخابات المبكرة المقررة في يونيو / حزيران المقبل ، مشيرة الى انه بالإضافة لفتح أبواب المدينة بوجه العرب الوافدين ، فإن هناك الكثير من النازحين الكورد غير القادرين على العودة الى كركوك بسبب الظروف السائدة فيها.

رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية في برلمان كوردستان ، لفتت الى انه في قانون الانتخابات الجديد تم زيادة عدد الأصوات مقابل المقاعد ، فيما انخفضت نسبة الكورد في تلك المناطق بعد احداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 .

جوان روزبياني شددت على ضرورة تكثيف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية على مسائل الأرض والوطن قبل أي موضوع آخر ومحاولة إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان قبل اجراء الانتخابات ، وكذلك ضرورة اتفاق الأطراف الكوردستانية على مرشحيها في تلك المناطق والعمل معاً ، محذرة بالقول ” والا فأن أصوات الكورد هناك ستتشتت وستقل اعداد مقاعدنا في البرلمان العراقي المقبل”.

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