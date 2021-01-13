“الوفاق” و “الديمقراطي” يؤكدان ضرورة الاسراع في توفير البيئة المناسبة لاجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة

استقبلت قيادة حزب الوفاق الوطني العراقي في مقر الحزب ببغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الدكتور روژ نوري شاويس.

ونقل وفد الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني في بداية اللقاء تحيات وسلام زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني الى زعيم حزب الوفاق الدكتور اياد علاوي، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط الحزبين وضرورة مواصلة اللقاءات وتبادل الرؤى والافكار لأجل بلورة رؤيةٍ وطنية وموقف موحد يسهم بالوصول الى حلول ناجعة للازمة السياسية الراهنة.

وبحث الجانبان بشكل مفصل الازمات التي تعصف بالعملية السياسية، ومنها المشكلات بين أربيل وبغداد حيث جرى التأكيد على ضرورة ان تكون الحلول مستندة الى الدستور العراقي ويضمن الحفاظ على وحدة واستقرار العراق.

واتفق الجانبان على ضرورة الاحتكام الى حوار جدي تحت سقف الدستور لوضع حد للمشاكل المستمرة التي تعترض شكل وطبيعة العلاقة بين المركز والاقليم واهمية ابعاد تلك الخلافات عن ملف رواتب موظفي اقليم كوردستان بوصفهم جزءًا من شعب العراق، لقد اكد حزب الوفاق ان رغبة الاخوة الكرد بايجاد حلول لهذه المواضيع وبحثها في اطار الدستور والحفاظ على وحدة العراق واستقراره ويؤكد دليل حرصهم على وحدة الشعب العراقي، واهمية الوصول الى حلول عادلة بشأن هذا الموضوع.

كما بحث اللقاء جملة ملفات مهمة اخرى في مقدمتها ضرورة ايجاد بيئة ملائمة لاجراء انتخابات حرة نزيهة لتحقيق الإصلاح المنشود الحقيقي وعدم تكرار اخطاء المرحلة السابقة، واهمية الاسراع بتشريع القوانين المعطلة في مقدمة ذلك قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات.

حضر اللقاء رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية السيد كاظم الشمري والنائب حسن شويرد والسادة هاشم الحبوبي الأمين العام المؤقت ومحمد خورشيد نائب الأمين العام والشيخ احمد السعدي وعلي أبو كَلل وضياء المعيني، فيما حضره عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السادة هوشيار زيباري وجعفر ابراهيم امكي وشوان محمد مسؤول الحزب في بغداد.

المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي

13 كانون الثاني 2021