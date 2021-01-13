الى السيد رئيس الحكومة، ياسبحان الله مستكتب سعودي ينتقد سرقات البترول بالعراق، نعيم الهاشمي الخفاجي

إن شر البلية مايضحك هههههه، عائدات البترول في انظمة الرجعية العربية تذهب الى الحاكم وحاشيته يستأثرون بها دون غيرهم ويعطون الفتات لابناء شعوبهم، صالات القمار في اوروبا تكون محط قبلة الامراء لاقامة اليل كله في عبادات روحانية بالتقرب الى الله من خلال تبديد ملايين الدولارات في لعب القمار او سباق الريسز….الخ، احد امراء البترول أهدى مبلغ ثلاثين مليون باون لحديقة حيوان في لندن والكثير من ابناء شعبه يسكنون في بيوت طينية وخيرهم لايوجد في جيبه الف ريال، طالعنا احد الحثالات القذرة بمقال يتهجم على ساسة المكون الشيعي العراقي دون غيرهم بحجة سرقة اموال البترول ويغمض عيناه عن مملكته، اموال البترول تذهب للحاكم ابن سعود وعائلته وحاشيته ويدفعون رشاوي بل وجزية الى ساسة الغرب ولنا بقضية قيام ترمب بحلبهم في مبلغ خمسمائة مليار دولار بالعلن وليس بالسر، يفترض بهذا المستكتب ينطم ويخرس ولايتحدث عن سرقات البترول بالعراق وغيره، اقلها ان كانت هناك سرقات بالعراق فهي تذهب لاشخاص عاديين وان كانت الاخبار مبالغ بها ومضخمة في الاف المرات لاسباب سياسية ولخدمة مشاريع صهيو غربية لخدمة فئات مذهبية عبر تاريخها امتهنت الخيانه والتآمر،

خبر تصنيف فالح الفياض، رئيس «الحشد الشعبي» في العراق من المطلوبين لأمريكا يزيد من شعبية الفياض شعبيا عراقيا واقليميا لاتفرح في قرار غرفة العمليات في الخزانة الأمريكية ميريكية، لولا رشاويكم ودفعكم لتريليون دولار لادارة ترمب لما تم تصنيف الفياض ولما تم اغتيال السيد جمال التميمي المهندس، الاوضاع السياسية لم تبق ثابته وهي متغيرة، ولم تستمر طويلا الادارة الجديدة تلغي هذه القرارات، يقول

حظر الفياض وملاحقة أمواله، أميركياً، خبر مزعج له شخصياً، على المستوى السياسي والمالي، كما هو مزعج لغيره من القيادات العراقية الموالية لإيران، هههههههه ولماذا تختصر السرقة بالمكون الشيعي فقط فهل الاخرون من المكونات المذهبية والقومية الاخرى مباح لهم السرقات هههههههه

يقول قيادات وهو يعني قادة الشيعة في الحشد الذي هزم ارهابيوا بلده من قطعان الوهابية عرفت بفساد ونهب رهيب لعوائد النفط العراقي في البيع غير الشرعي، ههههههه قرار الحظر صدر ونتمنى من البنوك الاوروبية والامريكية يعلموننا كم هي اموال الفياض والشهيد جمال التميمي ……. الخ اطمئن ولادور لديهم في البنوك الاوروبية والغربية، نعم هناك لصوص من السنة والشيعة امثال ايهم السامرائي وزياد القطان الموصلاوي ضبطت بحساباتهم مئات ملايين الدولارات وتم استرجاع مائتين مليون دولار من قبل النزاهة من اللص زياد القطان، لكن هذا الاعمى لم يذكر القطان لكونه يلتقي معه مذهبيا بينما يوجه اتهامات لاشخاص شيعة ذنبهم قاتلوا داعش وهزموهم شر هزمة، رأينا بكاء الهالك وزير خارجية البقرة الحلوب صاحب الرأس المتحرك اشبه بالرادار بيوم تحرير تكريت يقول التقاء فصائل الحشد الحكيم والعامري والخزع ل ي وقوات مكافحة الارهاب في تكريت هو نصر على اهل السنة ههههه هذا كلام وزير خارجية البقرة الحلوب الهالك وتحدث به عبر المحطات الفضائية،

اقول لهذا الرذيل لاتتكلم عن الفساد وبترولكم يذهب لجيب الحاكم وعائلته اموالهم مئات المليارات في البنوك الاوروبية والأمريكي ،

وهذا التافه منزعج من خطب ووعيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء ووعده بعودة الدولة العراقية لكنه لم يفعل شيء هههه يريد من الكاظمي يكتب شعار المقبور على الدبابات لاشيعة بعد اليوم في عام ٢٠٢٠ ههههه لا يا أبله، وهذا المستكتب عنده كل نائب او نائبة شيعية فهي ايرانية، يقول

سهام الموسوي، عضو البرلمان العراقي عن منظمة بدر المنضوية ضمن تحالف الفتح، بقيادة هادي العامري، أحد أبرز رجال النظام الإيراني بالعراق، هذه القيادية «البدرية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت إن «ما حصل من قبل الخزانة الأميركية مرفوض، لأنه استهداف لقيادات وشخصيات حكومية تترأس مؤسسات حكومية، مثل هيئة (الحشد الشعبي) التي يترأسها الفياض، والتي كان لها دور بارز في دحر الإرهاب بالعراق».

اقول لهذا التافه

إن محاربة داعش شرف لكل عراقي مناضل نازل انصاركم الوهابيين التكفيرين وهزمهم شر هزيمة تكون لها مكانة محترمة بنفوس العراقيين الشرفاء،

هذا المستكتب دس انفه بالعراق لاسباب مذهبية بل في الانتخابات الأمريكية كتب خلال الثلاث سنوات الاخيرة مئات المقالات لمهاجمة اليسار الأمريكي ويسميهم اليسار المتطرف هههه ودعى الشعب الامريكي لعدم انتخاب جو بايدن واليسار المتطرف هههههه ابن الن..ع ا ل يريد ينقل تجربة بلاده في الديمقراطية البدوية بشرب بول البعير للشعب الامريكي الذي طبق النظام الديمقراطي منذ اكثر من مائتين عام ههههههه صمت الحكومات العراقية وخاصة حكومة الكاظمي والذي كان رجل مخابرات عن عدم ارسال الخارجية العراقية مذاكرات استنكار لدول الخليج الحاقدة مذهبيا على المكون الشيعي العراقي وساسته هو من جرأ هؤلاء السفلة بالتطاول على الشعب العراقي ودعم الارهاب الوهابي في اسم الدفاع عن المكون السني بل الكثير من سنة العراق لايشرفهم دفاع الدول الوهابية عنهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11.1.2021