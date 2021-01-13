انفجار ناسفة يسفر عن مقتل وإصابة مواطنين كورديين في كفري

أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو مايسمى بـ تنظيم ‹الرايات البيضاء› الإرهابي، ليلة أمس الثلاثاء، عن مقتل وإصابة مواطنين كورديين في احدى القرى التابعة لقضاء كفري (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى).

بالصدد، قال جمال صالح، مدير ناحية نوجول التابعة لقضاء كفري : “أسفر انفجار عبوة ناسفة ليلة امس الثلاثاء في حدود قرية (بەلەگە) في منطقة الداودي، عن مقتل المواطن (صالح ازاد) واصابة المواطن (رزگار یاسین) بجروح متفاوتة”.

وأضاف، أنه “بحسب التحقيقات الاولية فقد تبين ان هذه العبوة الناسفة كانت مزروعة من قبل مسلحي تنظيم ‹الرايات البيضاء› “.

احد ضحايا التفجير

وكان مسلحو مايسمى بـ تنظيم ‹الرايات البيضاء› قد ظهروا عقب هجوم مليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية الاخرى على مدينة كركوك وقضاء طوزخورماتو ومناطق كوردستانية اخرى في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017، في قرية پلكانه وتحديدا في منطقة الداودي، التابعة لناحية نوجول، وفي ناحية (قوري جاي)، وقاموا بشن هجمات ارهابية عديدة على المواطنين المدنيين في تلك المناطق.