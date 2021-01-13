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تعرف عليها.. قرارات جديدة تتعلق بالعراقيين المسافرين إلى لبنان

قررت السلطات اللبنانية، إلزام الوافدين الى البلاد من مجموعة دول، بينها العراق، بالحجر الفندقي لسبعة أيام على نفقتهم الخاصة في احد فنادق بيروت.
وكشفت الصحيفة الرسمية، اليوم الاربعاء، أن “السلطات اللبنانية، قررت أيضا، إلزام الوافدين الى البلاد بفحص الـ PCRعند الوصول وآخر في اليوم السادس، أي قبل يوم من انتهاء الحجر الفندقي”.
هذا وكانت، لبنان قد أعلنت الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
وبعد  نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، امس الاول الإثنين، حالة طوارئ صحية في لبنان وإقفال عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها. انتهى 

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