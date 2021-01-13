حقوق الإنسان توجه طلبين لحكومة البصرة

رفع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم أمس، مطلبين إلى الحكومة المحلية في المحافظة، بعد اغتصاب وقتل طفلة متسوّلة بعمر التسع سنوات.

وذكر المكتب في بيان أن “المكتب إذ يتابع التعامل السريع والمهني في التحقيقات من قبل أجهزة وزارة الداخلية في شرطة قضاء الزبير، ومديريتي مكافحة الاجرام والاستخبارات، مع حادث الطفلة ذات الـ٩ سنوات والمجني عليها بجريمتي الاغتصاب والقتل العمد ويأمل في وصول الجاني إلى العدالة”.

وأضاف البيان، أن “المعلومات تؤكد أن الطفلة المغتصبة القتيلة هي إحدى ضحايا ظاهرة التسول، وعليه لابد من التفعيل السريع والجاد للجنة مكافحة التسول”.

وأشارت إلى أن “الضرورة التي لا يمكن التغاضي عنها بإنشاء منظومة كاميرات المراقبة التي طال انتظارها، والتي ستساهم في الحد من عديد الجرائم وعنصر المساعدة الرئيس للأجهزة الأمنية”.