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ديالى تشكو انتشار الخنازير

طالب مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، بدراسة ما أسماها “الظاهرة الشاذة” في قاطع شمال المحافظة، بعد انتشار الخنازير فيها.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق، محمد ضيفان العبيدي إن “العظيم تشهد منذ سنوات ظاهرة شاذة بدأت تتسع بشكل لافت، وتشكل مصدر تهديد للمزارعين تتمثل في انتشار قطعان الخنازير البرية بشكل كبير في حاوي العظيم، وهي ضفاف نهر العظيم الذي يحيط بمساحات شاسعة من الأراضي”.

وأضاف العبيدي، أن “العظيم لم تسجل في تاريخها وجود قطعان الخنازير البرية، وأول مرة تم رصدها في 2010 ثم سرعان ما انتشرت بكثافة، وأصبحت مصدر تهديد جدي للأراضي الزراعية وأيضاً المدنيين، لأنها خطرة جداً وتهاجم الصغار والنساء في بعض الأحيان”.

وأشار إلى أن “ظاهرة انتشار الخنازير تحتاج الى دراسة مستفيضة لبيان سبب انتقالها الى الحاوي، وهي ليست بيئة حاضنة لها على عكس مناطق أخرى”.

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