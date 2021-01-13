عراقيات يخضن عالم الأعمال.. مشاريع خاصة انطلقت من قيود الوباء

كانت فاطمة علي في سنتها الأخيرة تدرس لتصبح متخصصة في التحليل الطبي عندما فرض العراق إغلاقاً تاماً في آذار 2020، بعد أن أجبرها الوباء المستشري على البقاء في المنزل، أمضت أيامها على وسائل التواصل الاجتماعي، تبحث عن شيء يتعلق بوقتها.

ثم خطرت لها فكرة، قبل ست سنوات، أثناء زيارتها لأميركا في برنامج لتبادل القادة الشباب، قامت مع طلاب آخرين بجولة في مصنع جبن فيرمونت حيث عُرضت أطباق الجبن القديمة على ألواح خشبية، لذا بدت وكأنها لوحات دعائية.

أعجبني … قلت لنفسي لماذا لا أكون أول من يفعل ذلك في بغداد؟ حصلت على دورة تدريبية مجانية في مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت وبحثت عن الأجبان والأطباق الخشبية المتوفرة في العاصمة العراقية.

بعد أشهر، نجحت فاطمة البالغة من العمر 22 عاماً في تسويق ألواح الجبن الخاصة بها، (أكلة خاصة بها) حيث حققت دخلاً صغيراً ولكنه ثابت وحصلت على أكثر من 2000 متابع على Instagram.

يستخدم عدد متزايد من النساء العراقيات قيود الوباء لإنشاء أعمال تجارية من المنزل، إنها طريقة لتجاوز التمييز والمضايقات التي تأتي غالباً مع العمل في المجتمع العراقي المحافظ الذي يهيمن عليه الذكور – وتحقيق دخل إضافي مع تدهور الاقتصاد.

في أحد الأيام الأخيرة في مطبخها، قامت علي بتقطيع وترتيب الجبن والفواكه المجففة والمكسرات بينما كانت تتحدث عن أحلامها المستقبلية، إنها تريد الذهاب إلى مدرسة الطهي في الخارج ، وذات يوم تفتح مدرسة في العراق لأولئك “الذين لديهم شغف بالطبخ، مثلي”.

“هذه ليست سوى البداية”، قالت: “ما زلت أطور نفسي”، وكان الشعار على قميصها الأرجواني يقول: “عليك أن تحب نفسك”.

قالت روان الزبيدي، الشريكة التجارية في منظمة غير حكومية عراقية تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب، إن هناك زيادة ملحوظة في الأعمال التجارية من المنزل منذ بداية الوباء، بما في ذلك النساء اللائي يقمن بتوصيل الطعام والحلويات والإكسسوارات والحياكة والتطريز.

وقالت، “إنه يمثل حلاً للعقبات التي تواجهها المرأة العراقية عند محاولتها العثور على وظيفة”، مستشهدة بالنساء اللائي لا يسمح لهن أزواجهن أو آباؤهن بالعمل، وزملائهن الذكور غير الداعمين، والتمييز وانعدام فرص النمو الوظيفي.

وقالت روان: “لا تستطيع بعض النساء العراقيات العثور على عمل لأن العائلات المحافظة أو الأزواج يعتبرون أن تحدث النساء بشكل مباشر مع رجال آخرين في العمل سيجلب لهن العار”.

مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق منخفضة بشكل خاص. اعتباراً من عام 2018 ، كانت 12.3٪ فقط من النساء في سن العمل يعملن أو يبحثن عن عمل ، وفقاً للأمم المتحدة.

قالت تمارا أمير، التي تدير صفحة على فيسبوك لتثقيف النساء العراقيات حول حقوقهن، إنها تتلقى عشرات المكالمات كل يوم من نساء يواجهن التحرش الجنسي في العمل. في كثير من الأحيان، يبلغون عن شعورهم بضرورة إعطاء رئيسهم الذكر “شيئًا في المقابل” للحصول على وظيفة أو ترقية.

وكان والدا فاطمة داعمين لعملها في المنزل، والذي تقول إنه أكثر أماناً ويعني أنها لا تضطر إلى الخروج والاختلاط بالناس. تساعدها والدتها في إعداد منتجاتها، وتعاونت الفتاة مع تطبيق توصيل شهير.

في البداية ، تلقت أمرين في الأسبوع كحد أقصى. الآن يمكنها بالكاد مواكبة الطلبات المتعددة التي تحصل عليها كل يوم.

مريم خزارجيان، أرمنية عراقية تبلغ من العمر 31 عاماً، عملت كمساعدة تنفيذية في شركة هندسية لمدة سبع سنوات، استقالت في أواخر عام 2018، وشعرت أن مسيرتها المهنية لا تسير في أي مكان، وبدأت عملها المنزلي الخاص لبيع الإكسسوارات المصنوعة يدويًا المستوحاة من أسلافها، الذين اعتادوا العمل كنجارين.

أطلقت على عملها اسم Khzar – أرميني لفن قطع المعادن والأخشاب – تحت شعار “ارتداء قصة”، حيث تعتمد تصاميم Khzar على سرد القصص وبناء التواصل العاطفي مع العملاء.

بدأت بداية بطيئة، الانحرافات حصلت في الطريق، لكن الوباء أجبرها على التركيز والعمل على تصميمات وتقنيات جديدة أثناء حظر التجول. ساعد التحرك نحو التسوق عبر الإنترنت أعمالها التجارية بطريقة لم تكن لتتخيلها.

قال خزارجيان: “أصبح الإنترنت هو السبيل الوحيد للوصول إلى العملاء، وأصبحوا بدورهم أكثر ولاءً وثقةً بفني ، لأنهم يشترون شيئاً دون تجربته”.

وقالت: “كورونا أمر مروع ، لكن بالنسبة لأولئك القادرين على الاستفادة من الإنترنت وبناء علاقات مع العملاء، كان له جانبه الإيجابي”.

سارة النداوي ، 23 سنة ، درست إدارة الأعمال وحاولت العثور على وظيفة لشهور.

وقالت في إشارة إلى الحجاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات: “ذات يوم أرسلت سيرتي الذاتية إلى شركة ، وقد أرسلوا لي رسالة نصية ليسألوني عما إذا كنت جميلة وما إذا كنت أرتدي الحجاب أم لا”. اتصل بها شخص من شركة أخرى تقدمت إليها للحصول على مزيد من المعلومات ، ثم أخبرها أن صوتها جميل وطلب صورة.

وهي الآن تحاول بدء مشروع تقديم الطعام من المنزل لكنها تفتقر إلى رأس المال.

قالت: “أحتاج إلى العمل أولاً لجمع المال الكافي”.

عن وكالة AP