25 ألف ولادة خلال 2020 في كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، أمس، إن أربعة من مُستشفياتها، شهدت ولادة 25.509 أطفال خلال العام المُنصرم، مبينة أن من بين الولادات تسجيل 92 ولادة طفل وطفلة من أُمهات مُصابات بـ ” كُورونا ” في كربلاء مُنذ بدء الجائحة.

وذكر المُدير العام للدائرة، الدكتور صباح الموسوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “مُستشفيات (النسائية والتوليد التعليمي والهندية العام وعين التمر العام والحسينية العام)، شهدت خلال العام الفائت ولادة ( 25.509 ) طفل وطفلة “.

وأضاف، أن “عدد الولادات الطبيعية بلغ ( 838 ، 19 ) ولادة ، بواقع ( 4280 ) ذكور ، و ( 15558 ) إناث ، بينما بلغت الولادات نتيجة العمليات القيصرية ( 6007 ) ولادة ، توّزعت بواقع ( 3380 ) ذكور ، و( 2627 ) إناث”.

ولفت في الوقت عينه الى إن “من بين مجموع الولادات تسجيل ( 7 ) حالة ولادة توأم ثنائي ، و( 9 ) حالات ولادة توأم ثلاثي “.