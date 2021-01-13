7 آبار مكتشفة بالديوانية

كشف النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، عن وجود 7 آبار نفطية مكتشفة بالمحافظة ترفض وزارة النفط إدارجها ضمن جولات التراخيص.

وقال وناس، إن “محافظة الديوانية فيها 7 آبار نفطية تم أكتشافها منذ سنوات، لكن وزارة النفط ترفض إدراجها ضمن جولات التراخيص على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومات المحلية للمحافظة طوال السنوات السابقة”.

وأضاف أن “وزارة النفط تبرر رفضها في إطار الابقاء على نفط الديوانية كاحتياطي لمخزون العراق من جهة أو لعدم وجود قدرة بتوفير وسائل نقل وتصدير النفط الموجود”.

وتابع وناس أن “الحكومة المحلية في محافظة الديوانية طالبت الحكومة المركزية بتعويض المحافظة من البترودولار، لأن المبالغ المخصصة لها بسيطة جداً”.