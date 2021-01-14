البرلمان يناقش 3 ملفات تخص ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أيوب الربيعي، أمس، أن 3 ملفات هامة تتعلق بأمن المحافظة ستكون حاضرة على طاولة النقاش في الاجتماع المقبل للجنة الأمن والدفاع النيابية، بعد الهجمات التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال الربيعي إن “الوضع الأمني في محافظة ديالى بحاجة ماسة إلى خطوات تصحيحية، خاصة مع ارتفاع موجة الخروقات في الآونة الأخيرة، وسقوط العديد من الضحايا في القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين”، مشيراً إلى أن “50% من هجمات داعش الإرهابي تتم من خلال أسلحة القنص”.

وأضاف، أن “3 ملفات هامة خاصة بأمن ديالى ستطرح على طاولة النقاش في الاجتماع المقبل للجنة الأمن والدفاع النيابية، وهي الخروقات، والفراغات، وسبل تعزيز وتفعيل البعد الاستخباري”.

وأكد عضو لجنة الأمن النيابية، أن “وضع المحافظة الأمني يجب أن يُدرسَ بعناية، لأنه صمام أمن العاصمة بغداد، وأي تطورات سلبية ستنعكس على المشهد العام”.