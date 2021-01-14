العراق يصدر أول وجبة طماطم.. ومخطط لفتح صندوق واردات البترول

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس الأربعاء، عبور أول دفعة من منتوج الطماطم المصدرة إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقت (المدى) نسخة منه، إنها “تعلن عبور أول شاحنتين محملة بمادة الطماطم العراقية إلى المملكة العربية السعودية عبر مركز كمرك عرعر الحدودي”.

ووافق العراق، في وقت سابق، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم الى السعودية عبر منفذ “عرعر” الحدودي. وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقته (المدى)، أن “الوزير محمد الخفاجي وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي”.

وأكد البيان أن “الكمية المصدرة هي من الفائض عن الاستهلاك المحلي، وفي خطوة تهدف الى تعظيم موارد الدولة”. وبالتزامن مع ذلك تسعى لجنة الطاقة النيابية، لتشكيل صندوق لواردات النفط من المحافظات المنتجة ضمن موازنة 2021. وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، إن “تشكيل صندوق لواردات النفط ضمن موازنة 2021 سيكون انصافاً للمحافظات المنتجة للنفط، وهذا مسعى أغلب أعضاء مجلس النواب”. وأضاف العقابي، أن “صندوق واردات النفط سيساعد في إعادة إعمار المحافظات الوسطى والجنوبية، والمنتجة للنفط وخصوصا البصرة”.