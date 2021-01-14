(بالفيديو) الامن يقتحم مدرسة في الناصرية ويعتقل طالباً ويسحله والكاظمي يعتذر

نقابة المعلمين اعتبرته “سابقة خطيرة”

قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، اعتذاره لمدير الإعدادية المركزية في الناصرية (مركز ذي قار) بخصوص دخول بعض العناصر الأمنية إلى مبنى المدرسة و(سحل) احد الطلاب.

ويظهر مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، رجالاً ملثمين يرتدون زي قوات مكافحة الشغب وهم يضربون طالبًا ثم يقتادونه سحلاً إلى الخارج تحت أنظار الطلبة وإدارة المدرسة.

وقال الكاظمي في اتصال هاتفي بمدير المدرسة ستار الناصري بحسب فيديو نشره مكتبه، ان “هذه التصرفات فردية لا تعكس تصرفات الأجهزة الأمنية”، مشيرا الى ان “الأجهزة الأمنية عنوان لحفظ القانون”.

وكانت نقابة المعلمين في ذي قار قد ادانت في وقت سابق اقتحام قوات أمنية لمدرسة تابعة للمحافظة دون أمر قضائي، معتبرة أن هذا التصرف “سابقة خطيرة” و”انتهاك لقدسية الصروح التربوية”.

وقالت نقابة المعلمين في ذي قار عبر بيان “إننا فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الشرطة بناية الإعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطير وسابقة يجب أن لا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية”.

كما دعت خلية الأزمة في المحافظة إلى توجيه القوات الأمنية باحترام المدارس وعدم دخولها إلا بإذن رسمي، إضافة إلى احترام الكوادر التعليمية وتوفير الحماية الكاملة للطلبة.

ويأتي ذلك بعد أيام من الصدامات العنيفة بين متظاهرين وقوات أمنية في مدينة الناصرية ، حيث اندلعت التظاهرات مجددا في المدينة بعد “موجة اعتقالات” قامت بها القوات الأمنية مستهدفة ناشطين في تظاهرات المحافظة.