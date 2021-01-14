تسجيل أول حالة اشتباه بكورونا المتحور في العراق

أعلنت المديرية العامة لصحة دهوك، أمس الأربعاء، أول حالة اشتباه بفايروس كورونا المتحور. وقال مدير صحة دهوك الدكتور افراسياب موسى، في بيان تلقته (المدى) ان “الحالة من سكنة دهوك عائد مؤخرا من بريطانيا”.

واضاف أن “نتائج الفحوصات ستظهر اصابته بكورونا المتحور من عدمها”، مؤكدا، “اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية، بعزل جميع المتلامسين مع الحالة”. بالتزامن مع ذلك كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن إجراءات لمواجهة كورونا المتحور. وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، إن “إجراءات منع السفر ستتوسع لتشمل بلدانا أخرى”. وأضاف، أن “الوزارة في طور انشاء مختبرات لفحص فايروس كورونا المتحور، الأول في مدينة الطب والثاني في مختبر الصحة المركزي، وكذلك شراء الأجهزة الخاصة”، مبينا أن “هناك تعاونا مع منظمة الصحة العالمية لتدريب كوادرنا”. وسبق ان سجلت وزارة الصحة والبيئة، امس، 4 حالات وفاة وأكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تم تسجيل “867 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و1992 حالة شفاء من الفايروس التاجي، و4 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.