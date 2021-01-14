 وزارة الهجرة تعلن عودة ( 3311 ) نازحاً من مخيمات السلامية طوعيا الى مناطقهم في نينوى

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرار عودة الاسر النازحة لمناطقهم الاصلية ، مبينة عودة ( 3311 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة طوارئ الوزارة .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير أنه ” بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تم اعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 672 ) اسرة وبواقع ( 3311 ) نازحا من مخيمات السلامية إلى مناطقهم في ( موصل _ تلعفر _ سنجار _ زمار _ العياضية _ بعاج _ القيروان والمحلبية ) التابعة الى محافظة نينوى “.

وتابع جهاكير أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الحمدانية و الجهات الادارية و الامنية و وزارة النقل في المحافظة وتم أيصالهم إلى مناطق سكناهم الاصلية و نقل أمتعتهم “.