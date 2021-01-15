التعليم: زيادة خطة القبول الموازي وفتح استمارة التقديم للمعلمين المجازين دراسياً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، زيادة خطة القبول الموازي بنسبة 10% في الجامعات الحكومية، في حين أشارت إلى فتح استمارة التقديم مجدداً للمعلمين المجازين دراسياً في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اجتماعا مع وفد من مجلس النواب العراقي ناقشوا خلاله أفق التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف البيان، أن “وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب أعرب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة عن حرص مؤسسات التعليم على توفير المناخات المناسبة والمسؤولة عن دعم وتطوير خدمة المجتمع بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب”.

وتابع أن “الوفد النيابي الذي ضم رئيس لجنة التعليم مقدام الجميلي وأعضاء من لجان التعليم والنزاهة والشهداء والتربية، جهود وزارة التعليم العالي ودوائرها المختصة في بلورة الاليات والقرارات التي تنظم قبول الطلبة وتستوعب أعدادهم الاستثنائية وتستكمل متطلبات العام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية”.

واتفق المجتمعون، وفقاً للبيان، على “قرار بزيادة خطة القبول الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) بنسبة 10% في الجامعات الحكومية وسيكون التقديم عبر بوابة الدراسات مطلع الاسبوع المقبل، فيما سيتم فتح استمارة التقديم مجددا للمعلمين المجازين دراسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة”.