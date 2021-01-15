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عالية نصيف تحذر من صفقة فساد تخص محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية

حذرت النائبة عالية نصيف من صفقة فساد مرتقبة تخص محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بإشراف شخصيات مهمة في وزارة الكهرباء .

وقالت في بيان اليوم :” ان حيتان الفساد بوزارة الكهرباء وبضمنهم (و.خ) عقدوا لقاءً في سامراء وتباحثوا مع الشركات المنفذة لمحطة صلاح الدين الحرارية وتناقشوا حول المبلغ المخصص للشركة الصينية CMEC  والتي كان من المفترض ان تشغل الوحدة الاولى في بداية 2021 وبات مؤكداً أنها لن تشغل قبل منتصف السنة “.

وأوضحت نصيف :” كما أن وجود كادر الوزارة المتقدم في نطاق عمل (و.خ) اليوم هو من اجل دعم حصوله على منصب الوكيل، علماً بأن هناك مشاكل ونزاعات منذ ايام مع الوسيط (ب.ج) حول المبالغ المدفوعة من اجل تنصيب (و.خ) “.

وتابعت نصيف :” أن الفساد في وزارة الكهرباء مهما استمر فإن يد العدالة لابد أن تطاله، وهؤلاء الذين نهبوا المال عالم ودمروا قطاع الكهرباء لن ينعموا بما سرقوه من ثروات هذا الشعب المظلوم “.

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