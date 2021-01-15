نائب: منح إجازات لفتح مطاحن للشعير سيساهم بشكل كبير في دعم القطاع الزراعي

اعتبر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الخميس، أن خطوة وزارة التجارة بمنح إجازات لفتح مطاحن للشعير ستساهم بشكل كبير في دعم القطاع الزراعي والحفاظ على العملة الصعبة.

وقال البديري ان “العراق كان في الفترة السابقة يعتمد على الشعير المطحون المستورد من دول اخرى وخصوصا تركيا لعدم وجود مطاحن محلية لهذا الغرض، كما انه في الموسم الأخير فقد امتنعت الحكومة من استلام الشعير من الفلاحين ما هدد بخسائر كبيرة وضربة قوية للقطاع الزراعي”، مبينا ان “الجميع يعلم اهمية خبز الشعير بالجانب الصحي وخصوصا لمرضى السكري واستيراده يجعل من سعره مرتفعا اضافة الى وجود نوعيات غير جيدة بسبب الغش الصناعي من البضاعة المستوردة”.

واضاف البديري، ان “استيراد الشعير المطحون كان يسهم بشكل مباشر في خروج العملة الصعبة التي يحتاجها البلد، في وقت ان لدينا حقول واسعة من الشعير الدرجة الاولى لكنها لا تستثمر لعدم وجود مطاحن محلية”، لافتا الى ان “خطوة وزارة التجارة بتسهيل اي معاملة او طلب لفتح مطاحن للشعير ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الزراعي والحفاظ على العملة الصعبة وإنقاذ الفلاحين من الخسارة المادية”.

واكد ان “لجنة الزراعة البرلمانية ستعمل على متابعة هذه الخطوات لضمان التطبيق الناجح لها وتقديم كل الدعم المطلوب تشريعيا لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذه الخطوة ودعم القطاع الزراعي”.